Malatya'daki helikopter kazasında 4 asker şehit oldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 civarında S-70 tipi helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), helikopterde bulunan 4 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."

Kazanın olduğu bölgede emniyet ve askeri yetkililer incelemelerde bulunuyor.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ACIMIZ BÜYÜK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kaza sonrası şu açıklamayı yaptı:



''Acımız büyük… Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz...''