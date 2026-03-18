Malatya'dan sonra Adana'ya Patriot konuşlandırılıyor

Malatya'nın ardından Adana'ya da Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirmesini Adana İncirlik'teki 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yaptı. Basın bilgilendirmesinde, İncirlik'e ikinci Patriot Hava Savunma Sistemi'nin konuşlandırıldığı açıklandı.

İNCİRLİK'E İKİNCİ PATRIOT SİSTEMİ

Bakanlık, Türk hava sahası ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla milli düzeyde tedbirler alındığını kaydetti.

Bu tedbirlere ek olarak, Adana'da konuşlu İspanyol Patriot sistemine ilave olarak Almanya'daki NATO üssünden görevlendirilen bir Patriot Hava Savunma Sistemi'nin Adana'ya konuşlandırılacağı kaydedildi.

“İSRAİL SALDIRILARI İSTİKRARSIZLIĞI DERİNLEŞTİRİYOR”

Basın bilgilendirmesinde savaş gündemine ilişkin önemli değerlendirmeler de yapıldı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ve kara harekatının bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Lübnan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi vurguluyor, İsrail’in; Filistin halkına uyguladığı baskıların sona erdirilmesi hususunda uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi çağrımızı yineliyoruz." denildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ

Basın bilgilendirmesinde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Orta Doğu’da masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan, bölgesel istikrar ve güvenliği her geçen gün daha fazla zedeleyen çatışmaların bir an önce sona ermesini temenni ediyor, küresel ekonomi ve enerji arzı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratan Hürmüz Boğazı’nın yeniden güvenli ve kesintisiz şekilde işlerlik kazanmasının büyük önem taşıdığını vurguluyoruz."

RUM KESİMİNE TEPKİ

"- Kıbrıs Rum tarafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu hakları yok saymak için yetki karmaşasına neden olan buna benzer konuları zaman zaman gündeme getirmektedir. Söz konusu NOTAM’ı geçersiz kılan karşı NOTAM Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayımlamıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM geçersiz ve hükümsüzdür.

- Ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi son yıllarda Ada’ya silah yığılmasına ve diğer ülkelerin adayı kullanmasına izin vererek Kıbrıs’ı hedef haline getirmiştir.

- Ülkemiz, garantör ülke olarak sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değil, adanın tamamının güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler almaya devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatleri ile güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Garantörlüğün bize verdiği hakları kullanmaktan çekinmedik bundan sonra da çekinmeyeceğiz."