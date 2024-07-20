Malatya'nın iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

İddiaya göre, Said Halim Paşa Sokak üzerinde husumetli oldukları ileri sürülen iki grup arasında tartışma sonrası bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada, bıçak darbesi sonucu baba oğul İ.K. ile B.K. ve E.Ç. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sek edilirken, yaralılardan baba oğul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diğer yaralı ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet bıçak buldu.

Hastanede tedavilerine devam edilen yaralılardan göğüs bölgesinde bıçaklanan B.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öne Çıkan Video

Biden'ın çekilmesi sonrası piyasada olası senaryolar

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...