Malatya'ya Patriot sevkiyatı sürüyor

Malatya'da konuşlandırılacak Patriot Hava Savuma Sistemi'nin sevkiyatı sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD-İsrail ile İran savaşı sırasında Türkiye'ye yönelik hava ve füze saldırılarına karşı savunma tedbirlerinin artırılması için NATO tarafından Malatya'da Patriot savunma sistemi kurulacağını açıkladı.

ALMANYA'DAN GETİRİLDİ

Hatay ve Gaziantep'e füze parçalarının düşmesinin ardından süreç hızlandırılırken hava yoluyla Almanya'dan Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi sevk edildi.