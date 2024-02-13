Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi oyuncuları kimler?

Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi filminin başrollerinde deneyimli isimler yer alıyor. Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını anlatan Malazgirt hikayesine odaklanan tarihi filmin kadrosunda Vildan Atasever, Cengiz Coşkun, Haluk Piyes, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, İnan Ulaş Torun, Edip Zeydan ve Mehmet Çelik yer alıyor.

NEREDE ÇEKİLDİ?

Tarihi filmin çekimleri Konya'da ve İstanbul'da yapıldı. Özellikle Konya'da Selçuklu döneminden kalma hanlar, bedestenler ve külliyelerin yanı sıra, Sille'deki 1700 yıllık Aya Elenia Kilisesi de filmin çekim mekanlarının arasında yer aldı.

MALAZGİRT 1071 FİLMİ KONUSU

Özgür Bakar ve Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini üstlendiği Malazgirt 1071 filmi, Türklerin Anadolu'ya girişini sağlayan Malazgirt Savaşı'nı konu alıyor. Malazgirt 1071 filmi, Anadolu'nun kaderini değiştiren savaşı oldukça gerçekçi ve akıcı şekilde aktarıyor.