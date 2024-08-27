"Malazgirt'te kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" iddiasını yalanladı.

"Malazgirt'te kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü etkinliğindeki konuşmasının ardından, protokol sahneye davet edilmiştir. Kuvvet komutanlarımızın da sahneye çıktığı ancak sahnenin uzunluğu nedeniyle görüntüler kaydedilirken kadrajın dışında kaldıkları tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Avcılar'da sokak ortasında kadına şiddet

TÜRKİYE HABERLERİ

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu

Aydın’da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Aydın’da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Denizli'de koyun sürüsü tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Denizli'de koyun sürüsü tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Kuruyemiş paketlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı

Kuruyemiş paketlerinden kilolarca uyuşturucu çıktı

Ziyaretçi akınına uğruyor!15 günde 12 ton çöp toplandı

Ziyaretçi akınına uğruyor!15 günde 12 ton çöp toplandı

Bakırköy'de TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var

Bakırköy'de TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...