Malazgirt'ten kaçan manda, Patnos'ta ortaya çıktı

Muş'ta ilginç bir olay yaşandı.

Malazgirt'in Nurettin Köyü Muhtarı Ekrem Dinç, köylerinde birkaç büyükbaş hayvanla geçimini sağlayan bir üreticinin mandasının 7 Mayıs'ta öğleden sonra kaybolduğunu söyledi.

Ahırdan kaçan mandanın 3 günlük yavrusunun bulunduğunu dile getiren Dinç, köylülerin seferber olduğunu, atlarla arazide arama yaptıklarını ancak bulamadıklarını anlattı.

AĞRI PATNOS'TA ORTAYA ÇIKTI

Mandanın 3 gün sonra Ağrı'nın Patnos ilçesi kırsalında tesadüfen bulunduğunu aktaran Dinç, şöyle devam etti:

"Bölgede bir kişi sabah namazına kalkıyor ve bakıyor kapısının önünde bir manda. Kimin olduğunu bilmiyor ve ahırına alıp bağlıyor ama civara da haber salıyor. Komşularından biri bizim köyden birini görüyor ve sohbet sırasında mandanın üreticimizin hayvanı olduğu ortaya çıkıyor."

"ÇOK ŞAŞIRDIK"

Köye getirilen mandanın yavrusunu görünce çok sevindiğini anlatan Dinç, "Murat Nehri'ni nasıl geçmiş, oraya nasıl gitmiş anlayamadık. Tepeleri, engelleri aşarak Patnos'a yürümüş, çok şaşırdık." dedi.