Malezya Başbakanı İbrahim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü. "Liderliğinize imreniyoruz"

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı. Enver'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Enver'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Enver, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

7 BELGE İMZALANDI

Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'nın ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar için imza töreni düzenlendi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Kurulması hakkındaki ortak bildiriyi imzaladı. İki ülke arasında toplam 7 belge imzalandı.



İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında “kardeşim” diyerek hitap ettiği Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e ve heyetine “hoş geldin” dedi. Erdoğan, Kuala Lumpur'a yaptıkları ziyarette iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefini 10 milyar dolar olarak açıkladığını hatırladı. Cumhurbaşkanı, “Ortak çabalarımızla ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde bu hedefe taşıyacağımıza inanıyorum. Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz. Görüşmemizde savunma sanayi konularını da ele aldık. Malezya ile bu alanlarda birçok proje gerçekleştirdik, birçoğu da devam ediyor. Önümüzdeki dönemde kazan-kazan ilkesinden hareketle bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları değerlendirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Bölgesel ve uluslararası konularda iş birliğinin de gündemlerinin üst sıralarında olduğunu kaydeden Erdoğan "Bugün bir kez daha uluslararası meselelerde benzer görüşlerde olduğumuzu memnuniyetle gördük. Bilhassa Gazze konusunu birlikte yakından takip etmeye devam edeceğiz” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim'in Kamboçya ile Tayland arasındaki gerginliğin azaltılmasında büyük katkıları olduğunu belirterek, kendisine çabaları için de teşekkür etti. Erdoğan, İbrahim'e Türkiye-Malezya kardeşliğine yaptığı eşsiz katkılardan ötürü Türkiye Cumhuriyeti nişanı tevcih edeceklerini de açıkladı.

“LİDERLİĞİNİZE İMRENİYORUZ”



Enver İbrahim ise konuşmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği için teşekkür ederek ve Malezya halkının takdir duygularını ileterek başladı. İbrahim, "Vicdanın sesi ve cesur bir lider olarak, sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil aynı zamanda dünyanın geneli ve özellikle İslam dünyasına yapmış olduğunuz liderlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.



İbrahim, belirsizliklerle dolu, yeni tutum ve politikalar gerektiren bir dünya ortamı içerisinde olduklarını söyleyerek “Bu vesileyle iş birliğimizi yüksek düzeyli stratejik iş birliği seviyesine çıkarma düşünceniz için teşekkür ederim. Malezya'da bu son derecede nadir bir uygulama. Bu tür bir güvene ve karşılıklı muhabbete sahip olduğumuz çok az sayıda ülke var. Biz sizin yeteneklerinize, kapasitenize ve gücünüze inanıyoruz. Türk halkının kapasitesine, Türk sanayinin bilim ve teknoloji konusundaki kapasitesine inanıyoruz. Bütün dünyaya yeteneklerini kanıtlamış ve göstermiş olan bir ülke. bu vesileyle ilişkilerimizi ticaretimizi artırmaya devam edeceğiz" dedi.



“ZULME UĞRAYANLARIN SESİ OLDUNUZ”



İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, uluslararası ilişkiler konusundaki liderliğinin tartışılmaz olduğunu kaydetti. Enver İbrahim, "Bütün dünyanın bildiği bir liderlik sergiliyorsunuz. Biz bu anlamdaki duruşunuzu takdir etmekle imrenmekle kalmıyoruz aynı zamanda çabalarınızı destekliyoruz. biraz daha karmaşık olduğunu düşündüğümüz konularda sizin yanınızda durmaya çalışıyoruz. Filistin ve Gazze'den bahsettiniz. Bu konuda ahlaki ilkelerin tamamen terk edildiği bir ortamda, insanlığa ve adalete hiçbir şekilde önem verilmediği bir ortamda siz buna karşı durdunuz. Sizin bu konudaki inisiyatifinizde, girişiminizde sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu zulme uğrayanların sesi olduğunuz anlamına geliyor. Lütfen bu konudaki çabalarınızı sürdürün, biz de ülkemizi temsilen muhabbetle sevgiyle sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu konudaki çabalarınızı sürdürmeniz dileğiyle” diye konuştu.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.



Toplantının ardından Erdoğan ve Enver, Nişan Tevcihi ve Resmi Yemek Programı'na katıldı.