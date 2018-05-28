"Channel News Asia"ya göre, Konut ve Yerel Yönetimler Bakanı Zuraida Kamaruddin, hükümetin plastik poşetler yasaklanmadan önce halkı bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak için çalışmalar yapacağını belirtti.



Zuraida, başkent Kuala Lumpur'un yanı sıra Putrajaya, Selangor, Melaka ve Johor bölgelerinde benzeri yasak uygulanmasına rağmen halk arasında bilincin hala düşük olduğuna dikkati çekerek, bu tür bir yasağın uygulamaya konulmadan önce halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Malezya Plastik Üreticileri Birliğinden geçen ay yapılan açıklamada, her Malezyalının yılda ortalama 300 plastik poşeti çöpe attığı ifade edilmişti.



Dünya genelinde her yıl 500 milyar ila 1 trilyon plastik poşet kullanılıyor ve bunların yüzde 10'undan azı geri dönüştürülüyor.

