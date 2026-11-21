Malezya'dan 10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceği iddiasına yalanlama
21.11.2026 15:08
Son Güncelleme: 21.11.2026 15:08
Anadolu Ajansı
Rohingyalıların Türkiye'ye yerleştirileceği iddiası yalanlandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Malezya'dan 10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
İletişim başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 10.000 Rohingyalının Türkiye’ye yerleştirileceğine yönelik iddialar asılsızdır." denildi.
"Kamuoyunun, gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadesine de yer verildi.