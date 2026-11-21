İletişim başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 10.000 Rohingyalının Türkiye ’ye yerleştirileceğine yönelik iddialar asılsızdır." denildi.

"Kamuoyunun, gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadesine de yer verildi.