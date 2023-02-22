Malezyalı komutan Adıyaman'da: Vefa borcumu ödemek için geldim

"VEFA BORCUMU ÖDEMEK İÇİN GELDİM"



Tuğgeneral Dr. Amran Amır Hamzah, AA muhabirine, deprem haberini duyunca büyük üzüntü yaşadığını söyledi.



Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını ifade eden Hamzah, şöyle devam etti:



"Çok hasarlar var ve vatandaşlar bundan olumsuz etkilendi. Türkiye'de deprem olduğunda hemen buraya hareket ettik, 2 uçakla geldik. Bizim ekip hastane kurmak için Çelikhan'a geldi, 110 kişiyiz. Çok büyük bir deprem olduğunu gördüm, çok il etkilendi. Bu deprem beni çok etkiledi ve üzdü. Buraya gelip yardım etmek için hemen gönüllü olarak gitmek istediğimi bildirdim. Bizim grup hepsi asker, ben buraya vefa borcu ödemek için geldim."



Türkiye'de sağlık alanında önemli aşamalar katedildiğini belirten Hamzah, "Burada sizin hastalar çok çabuk başka hastanelere, başka yerlere sevk olabiliyor, bu konuda da sağlık hizmetiniz çok iyi. Bizim orada kar yağmaz, deprem de yok gibi o nedenle bayağı zorluk çektik. Kara alışık değiliz, gece eksi 10-15 dereceye düşüyor, bizim için zor. Bizim ekiptekiler canlı canlı kar gördüler. Zor şartlarda vatandaşlara yardım ediyoruz. Malezya ve Türkiye kardeş ülkelerdir. Umarım bu afet çabuk geçer ve normalleşirsiniz. Arama kurtarma ekimiz de geldi, onlar da Hatay'da çalışıyor." diye konuştu.