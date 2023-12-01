Malezyalı turistler karda mahsur kaldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan turistler kurtarıldı.
Gece saatlerinde Uzungöl'e gitmek isteyen Malezyalı 9 turistin içinde bulunduğu iki otomobil, Soğanlı Dağları'ndaki Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kara saplandı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Görevlilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonunda turistler, araçlarıyla yerleşim yerine ulaştırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Gündem
- Haber