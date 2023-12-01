Malezyalı turistler karda mahsur kaldı

Bayburt'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 turist kurtarıldı.

Malezyalı turistler karda mahsur kaldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan turistler kurtarıldı.

Gece saatlerinde Uzungöl'e gitmek isteyen Malezyalı 9 turistin içinde bulunduğu iki otomobil, Soğanlı Dağları'ndaki Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kara saplandı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Görevlilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonunda turistler, araçlarıyla yerleşim yerine ulaştırıldı.

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