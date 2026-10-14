Mali şube ekipleri Halk TV binasında arama yapıyor

Halk TV'nin İstanbul'daki binasında sabahın erken saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama başlatıldı.



Polis ekiplerinin araması devam ederken kanalın yayını durduruldu ve eski bir yayının tekrarı gösterilmeye başlandı.



NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kayyum kararı verildiğinin iddia edildiğini söyledi.



Halk TV'nin sahibi olan Cafer Mahiroğlu hakkında açılmış davalar ve yakalama kararı var. Cafer Mahiroğlu CHP'nin kapatılması davasında da şüpheli sıfatıyla yer alıyordu. Rüşvet verildiği ve yönetimin değiştirildiği iddiaları kapsamında yargılanıyordu.