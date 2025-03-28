Mali’den yola çıktı, megakente ulaştı: İstanbul’da pus etkili oluyor

Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan lodos, Mali üzerinden gelen çöl tozuyla birleşince İstanbul’da pus etkisini artırdı.



Ramazan Bayramına kısa bir süre kala Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre bayram boyunca ülke genelinde yağışlı hava hakim olacak.



İstanbul dahil birçok şehirde gökgürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.