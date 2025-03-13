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Maliye harekete geçti: Özcan Deniz'e vergi incelemesi

"İmar kirliliğine neden olmak" suçundan soruşturma başlatılan sanatçı Özcan Deniz hakkında bu sefer de vergi incelemesi başlatıldı.

Maliye harekete geçti: Özcan Deniz'e vergi incelemesi

İstanbul Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki üç villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle sanatçı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Deniz, inşaat sahibinin kendisi olmadığını ve mağdur olduğunu söyleyerek "Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez." ifadelerini kullanmıştı.

Maliye harekete geçti: Özcan Deniz'e vergi incelemesi - 1 Savcılığa çağrılan Deniz, 5 Mart'ta ifade vermişti.

HAREKETE GEÇTİ

Sabah gazetesinin haberine göre Deniz hakkında bu sefer de Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı inceleme başlattı.

İncelemeye gerekçe olarak ise kardeşi Ercan Deniz'in "Özcan oynadığı diziden her ay 2 milyon 250 bin lira kazanıyor." sözleri gösterildi.

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