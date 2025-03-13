Maliye harekete geçti: Özcan Deniz'e vergi incelemesi

İstanbul Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki üç villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle sanatçı Özcan Deniz hakkında soruşturma başlatılmıştı.



Deniz, inşaat sahibinin kendisi olmadığını ve mağdur olduğunu söyleyerek "Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez." ifadelerini kullanmıştı.