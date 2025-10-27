Malkara'daki silahlı saldırıya tutuklama

Hacıevhat Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun lokantasında çıkan silahlı kavga sonrası yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Malkara Adliyesine sevk edildi.



Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



NE OLMUŞTU?



Hacıevhat Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun lokantasında 3 gün önce iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rıdvan Çolak ve H.Y. silahla vurulmuştu.

Çolak, olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan H.Y. hastaneye kaldırılmıştı.