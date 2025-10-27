Malkara'daki silahlı saldırıya tutuklama
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgada 5 zanlı tutuklandı.
Hacıevhat Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun lokantasında çıkan silahlı kavga sonrası yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Malkara Adliyesine sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Hacıevhat Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun lokantasında 3 gün önce iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rıdvan Çolak ve H.Y. silahla vurulmuştu.
Çolak, olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan H.Y. hastaneye kaldırılmıştı.
- Etiketler :
- Türkiye
- Silahlı Saldırı
- Tekirdağ Malkara