Malta'da Pelin Kaya'yı ezerek öldüren katil suçunu itiraf etti

Malta Today'in haberine göre, Türk vatandaşı Pelin Kaya'yı öldürmekle suçlanan Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri, ön yargılama sürecindeki duruşmada ifadesini değiştirerek cinayet dahil hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.



Camilleri'in itiraf ettiği suçlara ilişkin cezanın verilmesi için dava Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilirken Camilleri'ye müebbet hapis cezası verilmesi öngörülüyor.



Kaya'nın ailesini temsil eden avukat Shazoo Ghaznavi, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, ailenin hala acı içinde olduğuna vurgu yaparak, "Kızlarını geri istiyorlar. İtiraf etmiş olsa da olmasa da kızları geri gelmeyecek." dedi.



Dava sürecini yakından takip eden Pelin Kaya'nın ablası Derya Kaya, katil zanlısı Camilleri'nin bugünkü duruşmada suçunu kabul etmesinin "sürpriz" olduğunu belirterek, "Herkes neler hissettiğimizi soruyor. Biraz olsun 'rahatladınız mı' umuduyla soruluyor bu sorular ama bizim rahatlamamız mümkün değil. Bizim avukatımız da bizim adımıza aynı şeyleri söyledi. Biz zaten kaybeden tarafız." diye konuştu.



Pelin'in hiçbir şekilde geri gelmeyeceğini ifade eden Derya Kaya, şöyle devam etti:



"Bu davada ne yazık ki hiçbir şekilde kazanan taraf olamayacağız. Pelin geri gelmeyecek çünkü. Biz kaybettik ama böyle bir 'yaratığın' diyeceğim, artık toplum içinde olmaması gerektiğini düşünüyordum. Bütün savaşımız da bunun içindi. Anlaşıldığımızı umuyorum. Söylediğim gibi biz Pelin'i zaten kaybettik. Ama başka insanlara da artık aynı şeyler yapılsın istemiyoruz. İnsanlar bu kadar pervasızca rahatça suç işleyebilsin de istemiyoruz. Bunun için en yüksek adaleti talep ettik, en yüksek cezayı talep ettik. Bütün savaşımız bunun içindi. İlk adım atıldı. Umarım talep ettiğimiz gibi ömür boyu hapisle taçlandırılacak bu itiraf."



NE OLMUŞTU?



Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak 2023'te saat 01.00 sularında Jeremie Camilleri'nin kullandığı araç, bir restoranın önünde yürüyen Pelin Kaya'ya çarpmıştı.



Görgü tanıkları, Camilleri'nin aracından inerek çarptığı Kaya'ya taş attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.



Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen Camilleri'yi elektro şok tabancası yardımıyla gözaltına almıştı.



Camilleri, çıkarıldığı mahkemede, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.



Pelin Kaya'nın cenazesi 22 Ocak 2023’te İstanbul'da toprağa verilmişti.

