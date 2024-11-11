Maltepe Belediyesi işçilerinden grev kararı
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Belediye binasına grev kararı asıldı.
Maltepe Belediyesi'nde çalışan işçiler, grev kararı aldı.
Görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine Genel-İş üyelerinin bulunduğu işçiler ile sendika temsilcileri gece saatlerinde Maltepe Belediyesi binasının önünde toplandı.
Sendika temsilcileri, yaptığı açıklamada belediye tarafından kendilerine yapılan teklifin kabul edilemez olduğunu belirtirken işçiler bir süre slogan attı.
Açıklamanın ardından grev kararı belediyenin kapısına asıldı.
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