Maltepe Huzurevi'nde yangın: Yaralanan 27 kişiden 19'u taburcu edildi

Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki huzurevinde 9 Nisan'da meydana gelen yangında yaralanan veya dumandan etkilenen 27 kişi arasında yer alan 2 yaralı bugün taburcu edildi.



Böylece toplam 19 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmiş oldu.



Aralarında durumu ağır olan ve entübe edilen 4 kişinin de yer aldığı toplam 8 yaralının ise tedavileri çeşitli hastanelerde sürüyor.

