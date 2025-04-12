Maltepe Huzurevi'nde yangın: Yaralanan 27 kişiden 19'u taburcu edildi
Maltepe Huzurevi'ndeki yangının ardından hastanelere kaldırılan 27 kişiden 19'u taburcu edildi, 8 kişinin tedavisi ise devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki huzurevinde 9 Nisan'da meydana gelen yangında yaralanan veya dumandan etkilenen 27 kişi arasında yer alan 2 yaralı bugün taburcu edildi.
Böylece toplam 19 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmiş oldu.
Aralarında durumu ağır olan ve entübe edilen 4 kişinin de yer aldığı toplam 8 yaralının ise tedavileri çeşitli hastanelerde sürüyor.
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