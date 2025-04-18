Maltepe Huzurevi'nde yangın: Yaralanan hastalardan biri hayatını kaybetti

Zümrütevler Adatepe Caddesi'nde bulunan 3 katlı Maltepe Huzurevi'nin birinci katındaki bir odada 9 Nisan Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında yangın çıkmıştı.



Huzurevinin özel bakım ünitesinde başlayan yangında huzurevi sakinleri, ekipler tarafından tahliye edilmişti.



Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürmüş, dumandan etkilenen huzurevi sakinleri ise ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.



4 HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR



Yangınla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Yangında dumandan etkilenen ve yaralanan 27 kişinin 22'si taburcu edildi. Hastanede tedavisi süren hastalardan 1'i ise hayatını kaybetti. 1'i entübe olmak üzere toplam 4 hastanın tedavileri sürüyor.