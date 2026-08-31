Maltepe sahilinde feci kaza. Genç Samet'ten acı haber
31.08.2026 10:11
Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Maltepe'de dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Samet Yüksekkaya yaşamını yitirdi.
Maltepe'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 yaşındaki Samet Yüksekkaya yaşamını yitirdi.
Kaza, 29 Ağustos Cumartesi gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı Sahil Yolu’nda aynı istikamette seyir halinde bulunan 4 aracın karıştığı zincirleme kazada meydana geldi.
Kazada, 34 DP 5555 plakalı otomobilin sağ ön yolcu koltuğunda bulunan Samet Yüksekkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Yüksekkaya'nın cenazesi, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI
Kazaya karışan 06 RBG 15 plakalı aracın sürücüsü P.M.K. ise bilinci açık ve hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yüksekkaya'nın, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maltepe'de defnedildiği öğrenildi.