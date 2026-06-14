Maltepe Sahili'nde kazada otomobil alev topuna döndü

Kaza, akşam saatlerinde Maltepe Sahil Yolu Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy yönüne doğru ilerleyen bir araç, karşı şeritten dönüşe geçmeye çalışan başka bir otomobile hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri alev alarak yanmaya başladı.



Otomobilin alev almasıyla çevrede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.