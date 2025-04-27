Maltepe'de 4 bloklu sitede tahliye kararı

Maltepe Girne Mahallesi'nde, 4 bloktan oluşan sitede ihbar üzerine inceleme başlatıldı.

Kolonlarda deformelerin olduğu ve binaların riskli olduğu tespit edildi. 72 dairenin bulunduğu sitenin tahliyesine karar verildi.

Bazı site sakinleri evlerini boşaltırken, kalanlar için Pazartesi'ye kadar süre tanındı.



