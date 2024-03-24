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Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan partililere saldırı: 6 gözaltı

Maltepe'de, AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partiliye saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 şüpheli tutuklandığını 5 şüphelinin ise hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan partililere saldırı: 6 gözaltı

Dün saat 17.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde mahalle teşkilatı üyeleri R.Ş, T.S, ve E.T'ye, Emek Caddesi'nde seçim çalışması yaptıkları sırada bazı kişiler tarafından sözlü tacizde bulunuldu.

Sözlü tacizin ardından buradan ayrılan şüpheliler, kısa süre sonra olay yerine dönerek R.Ş'ye saldırdı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren Y.S, K.S. ve B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D, Ö.İ. ve C.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

BAKAN TUNÇ: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başlatılan adli soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme paylaştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 6 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Tunç, "1 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir." dedi.

Tunç, paylaşımında "Seçimler, milli iradenin tecelli ettiği demokrasi şölenleridir. Demokrasilerde şiddete yer yoktur. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik bu tür saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır." ifadesini de kullandı.

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