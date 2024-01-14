Maltepe'de atık toplama merkezinin buzdolabında çocuk cesedi bulundu

İstanbul Maltepe'de Füsun Sokak'ta yer alan atık toplama merkezinden kötü kokular gelmesi üzerine çevredekiler polis ekiplerine durumu bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, atık merkezinin buzdolabında ceset buldu.



Yabancı uyruklu ve 15 yaşında erkek çocuğuna ait olduğu tespit edilen cesedin üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı.



Ceset, olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

