Maltepe'de aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı

İstanbul Maltepe'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Maltepe'de aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Burhan Nur yönetimindeki 06 CCC 216 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yolda savruldu. Sürücü, Burhan Nur aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Burhan Nur'u bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde tek şerit trafiğe kapandı. Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra trafik normal akışına döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öne Çıkan Video

Velinin silahı tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü

TÜRKİYE HABERLERİ

Siirt'te çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Siirt'te çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yunan sahil güvenlik ekipleri sınır ihlali yaptı

Yunan sahil güvenlik ekipleri sınır ihlali yaptı

Çerez dükkanında uyuşturucu ticareti

Çerez dükkanında uyuşturucu ticareti

Yol kenarında cansız bedeni bulunan öğretmenin şüpheli ölümü

Yol kenarında cansız bedeni bulunan öğretmenin şüpheli ölümü

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in siber saldırılarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in siber saldırılarına ilişkin açıklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...