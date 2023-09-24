Maltepe'de boş arazide çıkan yangın otomobillere sıçradı

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Begonya Sokak üzerindeki boş arazide çıktı.

Arazideki otların alev aldığını gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdi. Alevlerin park halindeki otomobillere yaklaştığını görenler, yangını söndürmek için seferber oldu. Bu sırada iki otomobil alev alarak hasar gördü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.