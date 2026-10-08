Maltepe'de çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada çökme meydana geldi.

Binanın 3 katındaki çökmenin nedeni bilinmezken enkazda kalan 14 kişiden 10'u sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken 3 kişiyi arama çalışması sürüyor.

“ÇATIR ÇATIR SESLER DUYULUYORDU”

Tolga Gürpınar çöken binadan kurtarılan vatandaşlar arasında yer aldı.

Oturdukları binanın eski olduğunu dile getiren Gürpınar, kentsel dönüşüm ve Yarısı Bizden Kampanyası'na komşularla birlikte niyetlendiklerini ancak müteahhitlerle görüşüp kontrata bağlamadıklarını dile getirdi.

Çökme anında evde tek olduğunu sözlerine ekleyen Gürpınar, “Binamız çatlaktı. Ufak tefek 'çatır çatır' ses duyduğunu söyleyen bazı komşularımız var ama benim şahsen dikkatimi çekmedi. Çekseydi zaten girmezdim eve.” dedi.

Bianda kolon kesildiğine dair iddialara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gürpınar, Kolon kesmeyle ilgili de bir bilgim yok, hassas bir konu. Yorum yapmam doğru olmaz. Üstüme beton parçası düştü sağlık ekipleri ufak bir pansuman yaptılar. Ufak bir kanamam vardı." diye konuştu.

“DEPREM OLUYOR ZANNETTİM”

Fatma Turhan'ı da çöken binadan itfaiye kurtardı.

“Deprem oluyor zannettim. Her şey yerden yere vurdu, bomba patladı gibi.” diye konuşan Turhan, kendisinin yatak odasında olduğunu ve üzerine dolap devrildiğini söyledi.

Beşinci oturduğunu olay sonrası kapılara gittiklerini ama kitlenip açılmadığını da sözlerine ekleyen Turhan,, “En sonunda bizi itfaiyeler dışarı aldılar. Kentsel dönüşüm konuşuldu ama apartmanda kabul etmediler. Dükkan sahibi galiba kabul etmemiş. Dükkan yeni açıldı. Dükkan açılırken çok ses olmuş ev sallanmış dediler.” dedi.