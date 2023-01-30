İstanbul Maltepe'de denizde kadın cesedi bulundu.



Maltepe Sahili'nde denizde hareketsiz duran bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot, deniz polisi ve dalgıçlar sevk edildi.



Dalgıçların çalışmaları sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi denizden çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin 85 yaşındaki Melek T'ye ait olduğu tespit edildi.



Çevrede yapılan incelemede, kayalıklar üzerinde Melek T'ye ait baston ve ayakkabılar bulundu.



Melek T'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

