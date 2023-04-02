Maltepe'de dev kaya kabusu

Mahalle sakini Şerafet Karaca ise, "30 senedir buradayız. Bu kayaları gelip alacağız diyorlar. Kimse gelip almıyor. Birisi öldükten sonra mı gelip alınması lazım." diye sitemde bulundu.



Öte yandan taşların arabalara zarar verdiğini de söyleyen Karaca, "Depremde ne kadar etkili olur onu bilemeyiz. Tehlikeli sonuçta, alınması lazım." dedi.