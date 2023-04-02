Maltepe'de dev kaya kabusu

Maltepe Başıbüyük’te bulunan yamaç alandaki kayalardan düşen parçalar, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.
Mahalle sakini Asiye Yüce, "25- 30 senedir buradayız. Buradan kopuyor bazen yuvarlıyorlar taşları. Çocuklar dışarıda oynayamıyor. Benim evimin önüne düştü kaldırıp atıyoruz. Belediyeye söyledik imza topladık Muhtar Bey'in de haberi var. Belediyenin ilgilenmesi gerekiyor. Birşeyler yapılması gerekiyor." dedi.
Bir başka mahalle sakini ise, "Yuvarlandığı zaman çocuklar da yuvarlıyor aşağı kadar iniyor." diye konuştu.
Mahalle sakini Şerafet Karaca ise, "30 senedir buradayız. Bu kayaları gelip alacağız diyorlar. Kimse gelip almıyor. Birisi öldükten sonra mı gelip alınması lazım." diye sitemde bulundu.
Öte yandan taşların arabalara zarar verdiğini de söyleyen Karaca, "Depremde ne kadar etkili olur onu bilemeyiz. Tehlikeli sonuçta, alınması lazım." dedi.