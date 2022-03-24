Maltepe'de hafif ticari araç takla atarak 3 araca çarptı: 5 yaralı

İstanbul Maltepe'de bir ticari aracın 3 araca çarparak durabildiği kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza, Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük-Samandıra yolunda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe istikametine ilerleyen Emre Varol Güneş yönetimdeki cip aynı istikamette ilerleyen Erol Şişman'ın kullandığı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak karşı şeritten gelen 3 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri kaza yaralanan Emre Varol Güneş, Erol Şişman, Zeynep Yazar, Musa Palaz, Meliha Palaz toplam 5 kişiye ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.



TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU



Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle iki şeritte yoğun trafik oluştu. Ekiplerin incelemesin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.



Kaza karışan bir kadın, "Takla atan araç karşı şeritten buraya geldi. İki kişi gördüm yaralı. Benim aracım da kazaya karıştı. Sadece kızım kaşından yaralandı" dedi.