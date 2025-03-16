Maltepe'de hafif ticari araç takla attı: Yaralılar var
İstanbul'un Maltepe ilçesinde, hafif ticari aracın takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.
İstanbul'un Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 04.00 sıralarında iddiaya göre, seyir halinde olan Abdültayip Y. (20) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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