Maltepe'de hafriyat kamyonu devrildi: 2 işçi yaralandı

Yaralılar arkadaşları tarafından kamyondan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Görgü tanığı Mehmet Yıldırım, "Kaldırım çalışması yapılıyordu. Taş tozu dökmek için damperi kaldırdığı sırada burası biraz yamukmuş, devrildi. Araçta olan 2 arkadaş yaralandı ama durumları iyi." dedi.



Kamyon vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin