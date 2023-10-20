Maltepe'de hafriyat kamyonu polis aracına çarptı: 2 polis yaralı

Emniyet ekiplerinin başlattığı takip sırasında da çok sayıda otomobile ve taksiye çarpan hafriyat kamyonu, Ataşehir'de polislerin açtığı ateş sonucu İnönü Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta durduruldu.



Geçtiği ana cadde ve sokaklarda çok sayıda otomobile çarpan sürücü, gözaltına alındı.



Hafriyat kamyonu sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.

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