Maltepe'de hafriyat kamyonu polis aracına çarptı: 9 yaralı

İstanbul Maltepe'de harfiyat kamyonunun ekip aracına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Gece saat 02.00 sıralarında 22 yaşındaki S.A’nın kullandığı hafriyat kamyonu Sancaktepe ilçesinde uygulama yapan jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Araç daha sonra, Maltepe Büyükyalı köprü altı uygulama noktasında park halindeki emniyet aracına çarparak kaçmaya devam etti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; olayda 3'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 9 kişi yaralandı. Bir polis ile bekçinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralıların tedavisi devam ediyor.