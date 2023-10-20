Maltepe'de hafriyat kamyonu polis aracına çarptı: 9 yaralı

İstanbul Maltepe'de polislerin dur ihtarına uymayan hafriyat kamyonu, ekip aracına çarpıp kaçtı. Olayda 9 kişi yaralandı, bir bekçi ile polisin durumunun ağır olduğu bildirildi. Ataşehir'de durdurulan kamyonun sürücüsü gözaltında.

Maltepe'de hafriyat kamyonu polis aracına çarptı: 9 yaralı

Maltepe'de harfiyat kamyonunun ekip aracına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Gece saat 02.00 sıralarında 22 yaşındaki S.A’nın kullandığı hafriyat kamyonu Sancaktepe ilçesinde uygulama yapan jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. 

Araç daha sonra, Maltepe Büyükyalı köprü altı uygulama noktasında park halindeki emniyet aracına çarparak kaçmaya devam etti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; olayda 3'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 9 kişi yaralandı. Bir ile bekçinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralıların tedavisi devam ediyor. 

Maltepe'de hafriyat kamyonu polis aracına çarptı: 9 yaralı - 1

Emniyet ekiplerinin başlattığı takip sırasında da çok sayıda otomobile ve taksiye çarpan hafriyat kamyonu, Ataşehir'de polislerin açtığı ateş sonucu İnönü Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta durduruldu.

Geçtiği ana cadde ve sokaklarda çok sayıda otomobile çarpan sürücü, gözaltına alındı.

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