Maltepe'de havai fişek yangın çıkardı: Ateşleyen kişi gözaltında
İstanbul Maltepe'de boş bir arazide havai fişek ateşleyen bir kişi otluk alanda yangın çıkmasına neden oldu. Alevler müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Şüpheliyse gözaltına alındı.
Başıbüyük Mahallesi'nde 18.35 sıralarında ormana yakın bir arazide yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü. Yangının araziye atılan havai fişek yüzünden çıktığı tespit edildi.
Konu üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, boş araziye havai fişek attığı belirlenen H.G. adlı şahsı gözaltına alarak emniyete getirdi.
Konu ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "12.08.2025 tarihi saat 18.35 sıralarında Maltepe ilçesindeki boş arazide çıkan yangın ile ilgili olarak derhal başlatılan araştırma neticesinde yangını havai fişek atarak çıkardığı tespit edilen H.G. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.
"BİZİ DİNLEMEDİ YAKTI"
Bölgede yaşayan Ömer Aksu, "Kendisi geldi, havai fişeği gösterdi bize. Ben, 'Yakma' dedim. Burası Başıbüyük Ormanı, her türlü şey oluyor. Kendisi bizi dinlemedi. Kız arkadaşıyla beraber yukarı çıktı. Yakınca da uzaklaştı. Evleri dinlemedi kendisi. Sonra uzaklaştı gitti." dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Havai Fişek
- Orman Yangını
- İstanbul Maltepe