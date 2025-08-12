Maltepe'de havai fişek yangın çıkardı: Ateşleyen kişi tutuklandı

Konu üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, boş araziye havai fişek attığı belirlenen H.G. adlı şahsı gözaltına alarak emniyete getirdi. Konu ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "12.08.2025 tarihi saat 18.35 sıralarında Maltepe ilçesindeki boş arazide çıkan yangın ile ilgili olarak derhal başlatılan araştırma neticesinde yangını havai fişek atarak çıkardığı tespit edilen H.G. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

"BİZİ DİNLEMEDİ YAKTI"



Bölgede yaşayan Ömer Aksu, "Kendisi geldi, havai fişeği gösterdi bize. Ben, 'Yakma' dedim. Burası Başıbüyük Ormanı, her türlü şey oluyor. Kendisi bizi dinlemedi. Kız arkadaşıyla beraber yukarı çıktı. Yakınca da uzaklaştı. Evleri dinlemedi kendisi. Sonra uzaklaştı gitti." dedi.

TUTUKLANDI

Şüpheli H.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelinin savcılıkta, "Dün alkol kullandıktan sonra merak ettiğim için havai fişek satın aldım. Sonrasında ikametime yakın bulunan bir yerde havai fişekleri yaktım. Söz konusu yer yandı ve söndürmeye çalıştım ancak başaramadım. Daha sonra korktuğum için oradan uzaklaştım. Böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım. Yangını çıkartmak gibi bir amacım yoktu." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.



İfadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli H.G. tutuklandı.