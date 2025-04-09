Maltepe'de huzurevinde yangın: 24 kişi hastanelik oldu
Maltepe'de 3 katlı huzurevinin birinci katında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, dumandan etkilenen 24 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 05.00 sıralarında Zümrütevler Adatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Maltepe Huzurevi'nin birinci katında çıktı. Huzurevinin özel bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede paniğe yol açtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada huzurevi sakinleri, ekipler tarafından tahliye edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Valilikten yapılan açıklamada huzurevinde 90 kişinin bulunduğu ve dumandan etkilenen 24 kişinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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