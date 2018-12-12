Zümrütevler Mahallesi'nde silahlı saldırı olduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler sokak üzerinde bir kadının yerde yattığını ve başından silahla vurulmuş olduğunu tespit ederken, sağlık ekiplerince kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden G.G.D. adına düzenlenmiş kimlik fotokopisi çıkan kadının cesedi, ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Bir görgü tanığı, polise verdiği ifadede saldırganın D-100 istikametine kaçtığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.