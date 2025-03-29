Maltepe'de kafeye saldırı: 4 kişi gözaltına alındı

Maltepe'de bir kafede oturanlara sözlü tacizde bulunan, sonrasında ise sandalye ile saldıran 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Maltepe'de kafeye saldırı: 4 kişi gözaltına alındı

Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafede oturanlara önce sözlü tacizde bulunan, ardından sandalye ile saldıran 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"29.03.2025 günü saat 17.20 sıralarında ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir işletmeye, bir grup şahıs tarafından sözlü ve fiziki düzenlenmiştir. İşyerine ve işyerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekânda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle işyerine zarar vermiştir.

Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 şahsı gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir"

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