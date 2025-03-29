Maltepe'de kafeye saldırı: 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafede oturanlara önce sözlü tacizde bulunan, ardından sandalye ile saldıran 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"29.03.2025 günü saat 17.20 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir işletmeye, bir grup şahıs tarafından sözlü ve fiziki saldırı düzenlenmiştir. İşyerine ve işyerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekânda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle işyerine zarar vermiştir.

Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 şahsı gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir"