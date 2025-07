Maltepe'de kamyonetin çarptığı kadın öldü

B.Y. (26) idaresindeki 34 KRR 143 plakalı kamyonet, Girne Mahallesi Irmaklar Sokak'ta otomobile, daha sonra sokakta yürüyen Şehriye K'ye (72) çarptı.



Sürücü olay yerinden kaçtığı kamyonetiyle, Kumsal Sokak'ta bir evin duvarına çarparak doğalgaz kutusunu kırdı, ardından park halindeki 34 LKV 714 plakalı servis minibüsüne çarparak durdu.



Aracını terk eden B.Y, olay yerinden yaya olarak kaçtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Şehriye K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sürücü B.Y, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.



Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.