Maltepe'de korsan otoparkçılık yapan kişi gözaltına alındı

Sivil trafik ekiplerinin denetimlerinde, Altıntepe Mahallesi Kasaplar Çarşısı önünde yol üzerine park eden araç sürücülerinden otopark ücreti istediği tespit edilen H.Ç. yakalandı.



Hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince işlem yapılacağı öğrenilen şüpheli, Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.



Müşteri gibi davranan sivil polis ekipleri, kendilerinden otopark ücreti almaya çalışan zanlıyı cep telefonu ile kayda aldı.