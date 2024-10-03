Maltepe'de liseli genç, şakalaştığı arkadaşını silahla öldürdü

Olay Maltepe Fındıklı Mahallesi'ndeki bir işletmede yaşandı. İddiaya göre, bir lise öğrencisi silahla şaka yaptığı esnada tabanca ateş alınca arkadaşını vurdu. Silah seslerini duyan mahalleli sokağa döküldü. Sağlık ekipleri kurşunların hedefi olan gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Arkadaşının ölümüne sebep olan liseli genç polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.