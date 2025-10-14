Maltepe'de metroda intihar: Seferler normale döndü
Maltepe'de Gülsuyu Metro İstasyonu'nda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Metro seferlerinde bir süre aksama yaşandı.
İstanbul Maltepe'de Gülsuyu Metro İstasyonu'nda Barış Ö.(35) raylara atladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında raylara atlayan Barış Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Metro seferlerinde aksama yaşanırken, trenler Maltepe - Esenkent istasyonları arasında tek hat olarak işletildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Barış Ö.'nün cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cenazenin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.