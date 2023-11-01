Maltepe'de motosiklet ticari taksiye çarptı: 1 ağır yaralı

İstanbul D-100 kara yolu Maltepe mevkiinde seyir halindeki motosiklet yolun kenarında duran ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Maltepe'de motosiklet ticari taksiye çarptı: 1 ağır yaralı

Olay, saat 02.00 sıralarında İstanbul D-100 kara yolu Maltepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre F.Z. hakimiyetindeki seyir halindeyken, yolun kenarında duran İ.K.'nin kullandığı ticari taksiye arkadan vurdu.

Vurmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu ve sürücüsü ağır yaralandı. Yoldaki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ticari şoförünü ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

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