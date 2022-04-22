Maltepe’de müteahhidin satılık ev oyunu: 30 yıllık evlerinden oldular

İstanbul'un Maltepe ilçesinde iddiaya göre, bir müteahhidin, 30 yıl önce inşasını tamamladığı binanın dairelerini birden fazla kişiye sattığı ortaya çıktı.

Yıllar sonra ortaya çıkan toprak sahibi varislerinin dava açması sonrası satın aldıkları evden çıkmak zorunda kalan ev sahipleri duruma tepki gösterdi.

"BİNAYI YIKTIRIP KARŞISINDA KAHVE İÇECEĞİM"

Peşin parayla satın aldıkları evden çıkarıldıklarını iddia eden bina sakinleri, toprak tapularının da iptal edildiğini söyledi. Toprak sahibinin varisleriyle anlaşma yapmak istediklerini belirten eski daire sahipleri, karşı taraftan ‘binayı yıktırıp karşısında kahve içeceğim’ cevabını aldı.

Yaşanan olayda müteahhidin daireleri birden fazla kişiye sattığını iddia eden bina sakinlerinden Seda Çubukçu, “Bu binadan daireleri satın aldığımız dönemde evlerimizin müteahhit tarafından ikinci kişilere de satıldığını öğrendik. O dönemde mağdur olan kişilerin paralarını kendi cebimizden verdik. Yeter ki evimizden olmayalım istedik" dedi.

Bu şekilde sorunun çözüldüğün zannederken toprak sahibine de üç daire satıldığını öğrendiklerini anlatan Çubukçu şunları söyledi:



"Yıllar sonra toprak sahibinin varisleri bize dava açtı. Karşı tarafla konuyu çözüme kavuşturmak istedik, olumlu geri dönüş alamadık. Son görüşmemizde ise ‘binayı yıktırıp karşısında kahve içeceğim’ dedi. Bu aşamadan sonra biz dairelerimizi kaybetmiş olduk. 30 yılın sonunda hepimiz kiraya düştük”



"GERİYE DÖNÜK KİRA ÜCRETLERİNİ DE TALEP EDİYORLAR"



Yaşanan olay sonrası toprak tapularının geçersiz duruma düştüğünü belirten Seda Çubukçu, “30 yıl boyunca mahkemelere ve avukatlara ödediğimiz paralar iki ev parasını geçti. Ayrıca karşı taraf, bizden geriye dönük 10 yıllık kira bedeli de talep ediyor. Şimdi onun sonuçlanmasını bekliyoruz. Bir de bu sebepten para ödeyeceğiz” dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

KADINI YERLERDE SÜRÜKLEYEN KAPKAÇÇI KAYIPLARA KARIŞTI