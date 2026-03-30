Maltepe'de okulun istinat duvarı çöktü. Park halindeki araç ezildi
30.03.2026 10:35
Yedi metrelik duvar, park halindeki aracın üzerine devrlidi.
İstanbul Maltepe'de bir okulun 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halinde bulunan bir araç zarar gördü.
Olay, saat 07.00 sıralarında Maltepe Gülensu Mahallesi Ümit Kaftancıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nun istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.
İhbar üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayın sabah saatlerinde yaşanması ve okulda herhangi bir öğrencinin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, okul güvenlik önlemi kapsamında tatil edildi.
Yıkılan duvar nedeniyle sokak üzerinde park halindeki, bir araç kullanılamaz hale geldi. Çöken duvarın hafriyatı ekiplerce kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.