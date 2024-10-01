Maltepe’de pitbull saldırdığı kediyi parçaladı

Maltepe’de ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, sitenin bahçesindeki bir kediye saldırdı.

Maltepe’de pitbull saldırdığı kediyi parçaladı

Olay, sabah saatlerinde 'de Zümrütevler Mahallesinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Yasaklı ırklar arasında yer alan pitbull cinsi , site sakinlerinin gözleri önünde bir kediyi parçalayarak öldürdü. Köpeğin sahibi, saldırıya müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kediyi kurtarmaya çalışırken çaresizlik içinde “Ben ne yapabilirim buna?” diye çevredekilerden yardım istedi. Korku dolu o anlar bir site sakini tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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