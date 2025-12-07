Maltepe'de servis minibüsü devrildi, yaralılar var
07.12.2025 08:45
Son Güncelleme: 07.12.2025 08:57
DHA
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Maltepe D-100 karayolunda servis minibüsü devrildi. Kazada ikisi ağır 5 kişi yaralandı.
İstanbul Valiliği'nin sarı kodlu uyarısının ardından megakentte geceden beri sağanak yağış etkili oluyor.
Kayganlaşan yol nedeniyle bir kaza daha meydana geldi.
Maltepe D-100 karayolunda havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı; yaralılara ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Minibüs içinde bulunan yaralı bir kişiyi kurtarma çalışması sürüyor.