Maltepe'de servis minibüsü devrildi, yaralılar var

07.12.2025 08:45

Son Güncelleme: 07.12.2025 08:57

Maltepe'de servis minibüsü devrildi, yaralılar var
DHA

DHA

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Maltepe D-100 karayolunda servis minibüsü devrildi. Kazada ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

İstanbul Valiliği'nin sarı kodlu uyarısının ardından megakentte geceden beri sağanak yağış etkili oluyor. 

 

Kayganlaşan yol nedeniyle bir kaza daha meydana geldi. 

 

Maltepe D-100 karayolunda havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

 

Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı; yaralılara ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Minibüs içinde bulunan yaralı bir kişiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram