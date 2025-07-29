Maltepe’de servis otobüsü şarampole yuvarlandı: 8 yaralı

Maltepe Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, 34 LCB 031 plakalı Setra marka servis otobüsü, seyir halindeyken iddiaya göre şoförünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Servisin havalimanına işçi götürdüğü öğrenildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Meydana gelen kazada otobüste bulunan şoför dahil 8 kişi yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

